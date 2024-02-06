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Новости 18:59

В Псковской области суд оштрафовал журналистку по делу о дискредитации армии

фото ЗакС политика В Псковской области суд оштрафовал журналистку по делу о дискредитации армии

Псковский городской суд вынес решение по делу об административном правонарушении в отношении местной журналистки Светланы Синцовой, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. Протокол на сотрудницу СМИ был составлен по статье о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

"Судом назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей", — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Что именно послужило причиной для составления протокола на Синцову, неизвестно. По информации "Псковской губернии", сама журналистка предполагала, что дело против нее завели из-за публикаций во "ВКонтакте". В начале февраля она удалила свою страницу из этой социальной сети.

О протоколе в отношении Синцовой стало известно 18 января.

В понедельник появилась информация о втором уголовном деле, возбужденном против главного редактора "Псковской губернии" Дениса Камалягина*. Как сообщается, ему инкриминируют уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента (ст. 330.1 УК РФ) в придачу к ранее заведенному делу о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ).

*Минюст внес Дениса Камалягина в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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