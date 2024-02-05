На главреда "Псковской губернии" завели второе уголовное дело

Главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин* стал фигурантом второго уголовного дела, о чем сообщает его издание.

Теперь эмигрировавшего журналиста преследуют за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента (ст. 330.1 УК): Камалягин* систематически оставляет свой контент без должной маркировки. Новое дело находится в ведении Следственного комитета.

В конце прошлого года против медиаменеджера возбудили дело о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК). В декабре МВД объявило его в розыск.

*Минюст внес Дениса Камалягина в единый реестр иноагентов

фото: Telegram-канал Дениса Камалягина*