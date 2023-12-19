МВД объявило в розыск главреда "Псковской губернии"

Главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин* разыскивается в России, следует из данных соответствующей базы Министерства внутренних дел. На прошлой неделе ему заочно назначили подписку о невыезде в рамках уголовного дела о повторной дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

Согласно информации из базы МВД, Камалягин* "разыскивается по статье УК". Как обычно случается в таких случаях, силовое ведомство не уточнило, по какой именно статье Уголовного кодекса объявлен в розыск журналист.

В карточке указано, что главред псковского издания является украинцем по национальности. Последнее не ускользнуло от внимания самого разыскиваемого. "Судя по всему, МВД уже успело не только в розыск меня объявить, но и гражданства лишило. Ну украинец так украинец", — прокомментировал увиденное Камалягин* в своем Telegram-канале.

О возбуждении уголовного дела против журналиста стало известно в конце ноября, поводом для этого стали его высказывания в YouTube-канале "Псковской губернии". В середине декабря суд назначил Камалягину* меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сам он при этом находится за рубежом.

*Минюст внес Дениса Камалягина в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Дениса Камалягина*