Семь процентов пассажиров наземного транспорта в Петербурге не оплачивали в 2023 году проезд

Абсолютное большинство поездок в общественном транспорте Петербурга были оплачены в 2023 году при помощи различных электронных способов, рассказали в городском комитете по транспорту 6 февраля. Общая выручка от платы за проезд и провоз багажа составила 10,5 миллиардов рублей.

"Продолжается рост популярности электронных способов оплаты проезда — сегодня почти 98 % пассажиров общественного транспорта отдают предпочтение именно им", — поведали в комитете. Проезд за наличные оплатили, соответственно, только 2 % пассажиров.

Так, за год при помощи карты "Подорожник" было оплачено 677 миллионов поездок в общественном транспорте, еще 661 миллион поездок был оплачен льготными билетами. Наличные использовали 34 миллиона пассажиров за год.

За год 800 контролеров, работающих в наземном транспорте, проверили оплату проезда у более чем 30 миллионов пассажиров. Из них на момент проверки не оплатили проезд только 7%.

Ранее комтранс сообщил о планах ускорить до конца 2028 года движение трамваев по 15 линиям, связывающим различные станции метрополитена.

Фото :ЗАКС.Ру