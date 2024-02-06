На Крестовском острове открыли дополнительную площадку медколледжа № 1

В Петербурге состоялось открытие дополнительной площадки медицинского колледжа № 1, сообщили 6 февраля в администрации губернатора. Местом для нее определили отремонтированное здание городской больницы № 9 на Крестовском острове, построенное в 1930 году.

В церемонии открытия поучаствовал глава города Александр Беглов. Чиновник назвал предоставляемые в Петербурге медицинские услуги одними из лучших в стране и заявил о растущей потребности в новых специалистах из-за открытия поликлиник и больниц.

"Мы наращиваем ежегодный прием в наши медицинские училища и колледжи — за пять лет увеличили его почти вдвое. В результате загрузили училища по максимуму. Сейчас нужны новые площади", — поведал градоначальник.

Здание, в котором разместился колледж, подверглось капитальному ремонту, который завершился в ноябре 2023 года. Среди прочего, в нем провели перепланировку и заменили перекрытия. В наступившем году планируется капремонт фасадов постройки. На оборудование и оснащение здания Петербург потратил свыше 50 миллионов рублей.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил об обсуждении новых мер поддержки медицинских работников. Решения по ним будут озвучены позже, поведал министр.

Фото: gov.spb.ru