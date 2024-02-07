ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 9:19

В Петербург снова приходят морозы 7 февраля

фото ЗакС политика В Петербург снова приходят морозы 7 февраля

В Петербурге ожидаются новые морозы и небольшой ветер из-за циклонического вихря, об этом 7 февраля написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, Петербург затронет циклонический вихрь, который принесет в город облачную с неустойчивыми прояснениями погоду. Также пройдет небольшой снег, а показатели температуры будут ниже климатический нормы аж на 7-8 градусов.

В Петербурге температура опустится до -10…-12 градусов. Ветер может достигать 9 м/с. В четверг, 8 февраля, в городе будет еще холоднее, температурные показатели опустятся до -12…-14.

Напомним, что 8 февраля в Петербурге введен "жёлтый" уровень опасности из-за сильных морозов.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама