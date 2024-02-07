ЗакС утвердил выплаты почетным спортивным судьям на пенсии

Законодательное собрание Петербурга 7 февраля приняло в третьем, окончательном чтении законопроект о ежемесячных выплатах почетным спортивным судьям, проживающим в городе, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Обладатели этого звания на пенсии будут получать по 5 тысяч рублей каждый месяц. Документ отправлен на подписание губернатору.

Положение о выплатах заслуженным судьям закрепили в Социальным кодексе Петербурга. Сейчас в городе проживает 26 человек, удостоенных звания "почетный спортивный судья России". Из них 24 уже достигли пенсионного возраста. Каждый год из бюджета на выплаты будут выделять 1,4 млн рублей.

Ранее парламент утвердил дополнительные выплаты для спортивных инструкторов. Им будут выплачивать 7 или 10 тысяч рублей в зависимости от уровня подготовки.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру