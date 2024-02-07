Заксобрание во втором чтении проголосовало за запрет муниципалам убираться на детских площадках

Законодательное собрание Петербурга 7 февраля во втором чтении поддержало законопроект о лишении муниципалов полномочия по уборке внутридворовых детских и спортивных площадок, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Эту деятельность хотят сделать прерогативой исключительно районных администраций. Часть муниципального сообщества выступала против таких изменений.

Ко второму чтению законопроекта поступило две поправки. Обе были подготовлены депутатами всех фракций, кроме "Яблока". Ее авторами выступили 13 парламентариев. Одна из поправок касалась муниципалов, у которых заключены контракты на уборку детских площадок — их нужно будет расторгнуть после принятия законопроекта.

Сейчас полномочия по уборке есть и у муниципальных властей, и у районных администраций. Во втором случае работы выполняют подведомственные учреждения. По утверждениям авторов инициативы, муниципалы неудовлетворительно исполняют свои обязанности в этом вопросе.

Ранее группа муниципальных депутатов обратилась к парламенту с требованием отложить рассмотрение законопроекта, чтобы провести обсуждение этого вопроса непосредственно с органами местного самоуправления.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру