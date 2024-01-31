Депутаты поддержали лишение муниципалов полномочий по уборке детских площадок

В Заксобрании Петербурга 31 января в первом чтении поддержали законопроект, согласно которому полномочия по уборке внутридворовых детских площадок полностью переходят от муниципалов к районным администрациям, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сейчас за чистотой на этих объектах должны следить и муниципалы, и районные администрации.

Депутат Всеволод Беликов ("Единая Россия"), представляя законопроект в ЗакСе, заявил, что инициатива направлена на устранение правовой неопределенности в части уборки спортивных объектов и детских площадок - якобы муниципалы не знали достоверно, за кем числится эта обязанность. Сейчас в городе, по словам Беликова, около 7 тысяч детских спортивных площадок. Он отметил, что законопроект лишь облегчит жизнь муниципалов. Документ подготовлен депутатами фракции "Единая Россия": Наталией Астаховой, Юрием Гладуновым, Алексеем Макаровым, Александром Ходоском и Беликовым.

Накануне рассмотрения законопроекта инициативная группа муниципальных депутатов направила в Заксобрание открытое письмо, в котором выступила против урезания полномочий местного самоуправления. Под документом подписались порядка 20 муниципальных депутатов.

Председатель ЗакСа Александр Бельский заявил, что законопроект обусловлен не намерениями лишить муниципалов каких-либо полномочий, а для устранения "лоскутного одеяла" во дворах, когда за отдельные квадратные метры отвечают разные органы власти. Он добавил, что сохранение уборки за муниципалами уместно лишь в отдаленных районах города.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру