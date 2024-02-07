МЧС предупредило петербуржцев о морозах 8 февраля

В четверг, 8 февраля, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают о сильном понижении температуры. Температура может составить -25 градусов.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска возникновения ДТП, а пешеходам одеваться теплее, чтобы избежать обморожений.

Напомним, что 8 февраля в Петербурге введен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильных морозов.

Фото: ЗАКС.Ру