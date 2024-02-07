Пескову неизвестно о массовом характере доносительства в стране

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал новейшую инициативу партии "Новые люди", направленную против систематического доносительства. По мнению авторов законопроекта, пугающее их явление приобрело в стране массовый характер. Песков, со своей стороны, предложил разграничить некоторые понятия.

"Если речь идет об открытой критике, с открытым лицом тех или иных процессов - это хорошо, а доносительство — это было, есть и будет плохо", - приводит его речь ТАСС.

Согласно имеющимся у чиновника сведениям, невозможно говорить о том, чтобы доносительство где-либо в России одобрялось.

"Но и также неизвестно, чтобы это приобретало какие-то массовые характеристики", - добавил сотрудник президентской администрации.

Инициативу "Новых людей" в настоящее время изучает правительство. Депутаты предлагают ввести различные административные наказания для тех, кто регулярно жалуется в правоохранительные органы на других людей и чьи жалобы в конечном счете не подтверждаются.

фото: kremlin.ru