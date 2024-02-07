Кремль подтвердил, что Такер Карлсон взял интервью у Путина

В Кремле подтвердили информация о том, что американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина, об этом 7 февраля сообщили в Telegram-канале RIA Kremlinpool.

Как отметили в Кремле, позиция журналиста отличается от остальных его коллег за рубежом.

"Она никоим образом не пророссийская, она не проукраинская. Она скорее проамериканская. Но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ", – сказано в сообщении.

Напомним, что американский журналист Такер Карлсон, который прибыл в Москву, заявил, что возьмет интервью у президента России Владимира Путина.

Фото: ЗАКС.Ру