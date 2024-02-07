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Новости 14:40

Суд приостановил работу точки общепита в центре Петербурга

фото ЗакС политика Суд приостановил работу точки общепита в центре Петербурга

В Петербурге проверка Роспотребнадзора привела к закрытию предприятия общепита на 25 суток. Решение вынес Октябрьский районный суд, передает объединенная пресс-служба городских судов. Срок приостановки работы компании отсчитывается с 29 января.

Претензии чиновников возникли к ООО "Кухня" (набережная Крюкова канала, 27А). По этому адресу расположен отель "Александр Хаус". В деятельности компании выявили несколько нарушений санитарно-эпидемических норм.

Роспотребнадзор обнаружил в производственных помещениях ООО продукцию без маркировки и сроков годности. Уборку помещений сочли некачественной. Некоторые сотрудники предприятия не имели медицинских книжек. В результате на организацию составили протокол по ст. 6.6 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Ее представители признали вину.

Фото: ЗАКС.Ру


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