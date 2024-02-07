Полиция задержала поджигателя авто УФСИН на Арсенальной набережной

Житель Приморского района Петербурга был задержан правоохранителями по подозрению в поджоге автомобиля Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), об этом 7 февраля пишет "Фонтанка.ру".

Мужчину 39 лет задержали во вторник утром, 6 февраля, по подозрению в умышленном повреждении чужого имущества у его дома на Серебристом бульваре.

В субботу, 3 января, пожарные тушили автомобиль марки Ford на Арсенальной набережной. Как оказалось потом, машина числилась за СИЗО № 5, которое находится недалеко – на Арсенальной улице. По предварительным данным, ущерб оценен в 700 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру