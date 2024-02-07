Песков не стал комментировать инициативу разрешить браки с погибшими на СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать законопроект, по которому можно будет заключать браки с погибшими на СВО задним числом, об этом 7 февраля пишет ТАСС.

"Это очень сложная субстанция, но я не располагаю никакой информацией об этом законопроекте. Здесь я ничего не могу сказать", – сказал Песков.

Согласно законопроекту, гражданские жены могут получить право вступать в брак с уже погибшими участниками специальной военной операции задним числом. Предполагается, что это может защитить интересы членов семьи погибшего.

Напомним, что депутат Государственной Думы Виталий Милонов высказался против браков с погибшими на СВО, так как брак это добровольный выбор каждого.

Фото: kremlin.ru