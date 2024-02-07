Петербургский суд приговорил студента к реальному сроку по делу о госизмене

На выездном заседании в Карелии Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Андрея Васюренко. Его преследуют по делу о подстрекательстве к госизмене (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 33, ст. 275 УК) и вовлечении лица в террористическую деятельность (ч. 1.1 ст. 205.1 УК).

Об аресте подсудимого СМИ впервые написали в марте прошлого года. К тому моменту было известно, что фигурант - 18-летний карельский студент, исповедующий националистические воззрения и выступающий за независимость региона.

Васюренко, как сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов, получил девять лет лишения свободы. Заседание прошло в закрытом формате. Фигурант признал вину. Два с половиной года ему предстоит провести в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима.

Фото: ЗАКС.Ру