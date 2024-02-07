В России оказались под вопросом концерты группы "Щенки" после инцидента с носком

Концерты группы "Щенки", солистом которой является Максим Тесли, начали отменять в России, об этом 7 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на объявление тульского клуба "Типография".

В Туле концерт группы должен был пройти 2 марта в клубе "Типография", однако администрация площадки заявила, что концерт "не состоится по независящим от "Типографии" причинам".

На следующий день, 3 марта, у группы должен пройти концерт в Ярославле в арт-клубе "Китайский Лётчик Джао Да", билеты на который пока что продаются. Однако, как пишет "Mash на Мойке", он находится под вопросом.

На данный момент, у группы запланированы концерты в Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Волгограде.

Напомним, что Калининский районный суд Петербурга 9 января арестовал солиста группы "Щенки" Максима Моисеева (Тесли) на 10 суток. Артиста признали виновным в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) из-за его последнего концерта, на котором он вышел на сцену в одном носке, прикрывающем его гениталии.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру