Падение пассажира на рельсы парализовало движение на синей ветке метро

В петербургском метрополитене в вечерний час пик 7 февраля пассажир упал на рельсы на одной из станций северного отрезка синей ветки метро.

В связи с происшествием движение по Московско-Петроградской линии временно ограничено участком "Купчино" - "Удельная", сообщает пресс-служба подземки.

До "Парнаса" пока можно добраться только по земле. По всей видимости, инцидент случился на станции "Проспект Просвещения", поскольку закрыли на вход именно ее.

Накануне на рельсы упал пассажир, стоявший на платформе "Нарвской" (красная ветка).

UPD 18:11 Упавшего на "Проспекте Просвещения" пассажира удалось спасти. Тем временем на вход закрыли также станцию "Парнас".

UPD 18:20 На синей ветке восстановлен обычный режим работы подземки. Интервал движения постепенно восстанавливается.

UPD 18:28 "Парнас" и "Проспект Просвещения" снова работают на вход.

Фото: ЗАКС.Ру