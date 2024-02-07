Бастрыкин заинтересовался избиением подростка толпой в колпинском ТРК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по поводу конфликта несовершеннолетних в одном из ТРК Петербурга, об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе СК РФ.

Инцидент произошел в Колпино в местном ТРК. По словам пострадавшего в нападении подростка, пять несовершеннолетних лиц избили его у ресторана быстрого питания. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве и поймали одного из подозреваемых, 16-летнего жителя Дагестана, который, как оказалось, знаком отделу по делам несовершеннолетних.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Парастаевой М.Г. представить доклад об обстоятельствах произошедшего и об инициировании вопроса о передаче уголовного дела в производство следователей.

Напомним, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о подробностях произошедшего возле торгового комплекса "Жемчужная плаза" в Красносельском районе, рядом с которым подростки напали на 18-летнего горожанина.

Фото: пресс-служба СК РФ