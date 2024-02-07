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Новости 20:05

В метро начнут продавать проездные "Подорожник" к 300-летию СПбГУ

фото ЗакС политика В метро начнут продавать проездные "Подорожник" к 300-летию СПбГУ

Пользователи петербургской подземки смогут приобрести памятные проездные "Подорожник". Особую серию выпустили ограниченным тиражом по случаю приближающегося 300-летия со дня основания СПбГУ. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

В продажу пластиковые карточки бордового цвета поступят уже в четверг 8 февраля. Реализовываться они будут в кассах на каждой станции.

Историю СПбГУ принято отсчитывать с 8 февраля 1724 года по новому стилю, когда был основан его предшественник - Академический университет.

В прошлом месяце были выпущены "Подорожники" к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, которое отмечали 27 января.

фото: metro.spb.ru


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