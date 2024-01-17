Комтранс сообщил о печати первой партии "Подорожников" к юбилею освобождения от блокады

Петербургский комитет по транспорту сообщил о готовности первой партии специального тиража карт "Подорожник", приуроченного к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Продажи начнутся через 10 дней.

Общий тираж юбилейных транспортных карт составит 100 тысяч экземпляров. Дизайнеры изготовили два макета, каждый отпечатают на 50 тысячах "Подорожников". При разработке макетов использовалась официальная эмблема юбилея освобождения от блокады.

Продажи спецтиража стартуют 27 января, приобрести карты можно будет в кассах метрополитена и точках продаж "Организатора перевозок".

Предложение выпустить "Подорожники" к памятной дате исходило от депутата петербургского Заксобрания Алексея Цивилева. В комтрансе к идее отнеслись положительно.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"