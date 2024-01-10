Комтранс выпустит спецтираж "Подорожников" в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады

Городской комитет по транспорту намерен выпустить специальный тираж транспортных карт "Подорожник" в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады, сообщил 10 января депутат Заксобрания Алексей Цивилев ("Единая Россия"). Информацию об этом он почерпнул из ответа вице-губернатора Кирилла Полякова на своей запрос, сделанный в середине ноября прошлого года.

"Комитетом по транспорту запланирован выпуск специальной серии карты "Подорожник", посвященной 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", — говорится в ответе вице-губернатора, опубликованном Цивилевым в собственном Telegram-канале.

Всего планируется выпустить 100 тысяч карт, приуроченных к юбилею освобождения от блокады. В оформлении "Подорожников" используют официальную эмблему памятной даты.

За 10 месяцев 2023 года пользователи "Подорожника" суммарно сэкономили свыше 14 миллиардов рублей, ранее сообщали в Смольном.

Фото: Telegram-канал "Комитет по печати. Санкт-Петербург"