Цивилев предложил выпустить "Подорожники" к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады

В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады можно было бы выпустить специальную партию проездных билетов "Подорожник", считает депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев. С соответствующим предложением парламентарий обратился к вице-губернатору Кириллу Полякову.

Днем ранее городской комитет по печати сообщил об утверждении эмблемы юбилея освобождения Ленинграда. На изображении присутствуют скрещенные лучи прожекторов, подсвечивающие надпись "80 лет".

"Предлагаю выпустить к памятной дате специальную серию транспортной карты "Подорожник". В ее оформлении могла бы быть использована как утвержденная эмблема, так и другая уникальная разработка", — говорится в обращении Цивилева, распространенном его пресс-службой 17 ноября.

В своем письме парламентарий обратил внимание адресата на существующую в Петербурге практику выпуска тематических проездных билетов в честь памятных дат. В частности, лимитированный тираж "Подорожников" был выпущен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, отметил он.

Ранее Цивилев предложил установить предельные сроки работы сервисов кикшеринга в холодное время года. По информации комитета по транспорту, почти 98% поездок в городе оплачиваются электронным способом.

Фото: Telegram-канал "Комитет по печати. Санкт-Петербург"