За год петербуржцы сэкономили более миллиарда рублей на тарифе "60 минут"

За весь прошлый год пересадочным тарифом "60 минут", действующим на наземном транспорте в Петербурге, жители и гости города воспользовались более 33 млн раз. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на ГКУ "Организатор перевозок".

Из этого числа 3,7 млн раз людям удалось совершить целых две пересадки за час (в таких случаях последняя пересадка достается пассажиру бесплатно). Всего в ушедшем году при пользовании тарифом пассажиры сэкономили свыше 1,3 млрд рублей.

Напомним, что в конце осени комтранс не поддержал предложение распространить действие "60 минут" на подземку. Чиновники в своем ответе указали, что для такого рода комбинированных поездок подходит существующий тариф "90 минут".

Фото: ЗАКС.Ру