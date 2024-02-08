Более 20 петербуржцев пострадали на скользких улицах за сутки

В Петербурге за последние сутки более 20 человек получили травмы из-за падений на скользких улицах и тротуарах, об этом 8 февраля пишет 78.ru.

В большинстве случаев у пострадавших были диагностированы гематомы, вывихи, ушибы и ссадины, но некоторым повезло меньше, и они получили более серьезные травмы.

Из-за двух сломанных ребер в больницу обратился 39-летний петербуржец, который упал на Стрельбищенской улице.

На проспекте Культуры упала 86-летняя пенсионерка, из-за чего сломала себе нос. С проспекта Маршала Жукова забрали 30-летнего мигранта, который упал и сломал себе три позвонка.

Напомним, что ГАТИ выявила опасные участки на частных территориях в Петербурге, на которых зимняя уборка была произведена недостаточно качественно.

Фото: ЗАКС.Ру