Экоактивистам разрешили провести митинг в Гатчине

Органы исполнительной власти в Ленобласти санкционировали проведение демонстрации в центре Гатчины с участием не более 150 человек. Организаторами акции выступают экоактивисты. Эти один из редчайших согласованных митингов на территории всего региона с момента введения коронавирусных ограничений, пишет издание 47news.

Особенностью уличного выступления, намеченного на воскресенье, станет необходимость для его участников привлечь специалистов для обеспечения мер безопасности. В обязательную "программу" входят установка ограждения и металлических рамок на входе, а также отслеживание беспилотников и противодействие им.

Как выяснилось, найти профессиональную организацию, которая соответствовала бы всем критериям и согласилась бы два часа потратить на мероприятие в регионе, затруднительно. В связи с этим организаторы пока договорились с местными дружинниками. Неизвестно, будет ли этого достаточно для чиновников. Возможно, к ДНД присоединятся полицейские.

"Кому-то не нравится стабильная ситуация в районе, предпринимаются попытки раскачать, в том числе перед выборами президента. Но основной акцент - на сентябрьские муниципальные выборы. Полагаю, нельзя экологические темы делать инструментом политических амбиций", - прокомментировала планы активистов глава Гатчинского района Людмила Нещадим.

Напомним, что жители столицы Ленобласти и близлежащих населенных пунктов уже не первый год жалуются на запахи, которые исходят от свалок.

Фото: ЗАКС.Ру