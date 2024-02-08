Цены на "Сапсаны" в День защитника Отечества заморозят

Для тех, кто собирается воспользоваться скоростным поездом "Сапсан" 23 февраля, цены на билеты не изменятся вне зависимости от даты покупки и уровня спроса. О принятом решении сообщила пресс-служба РЖД.

Сэкономить таким образом смогут только обладатели полного билета (Москва - Петербург или Петербург - Москва). Билеты в самой дешевой категории на 23 февраля начинаются от 2,3 тысячи рублей.

Аналогичная акция для пользователей скоростного поезда, соединяющего две столицы, действовала в часы празднования Нового 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру