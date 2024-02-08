ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:53

Цены на "Сапсаны" в День защитника Отечества заморозят

фото ЗакС политика Цены на "Сапсаны" в День защитника Отечества заморозят

Для тех, кто собирается воспользоваться скоростным поездом "Сапсан" 23 февраля, цены на билеты не изменятся вне зависимости от даты покупки и уровня спроса. О принятом решении сообщила пресс-служба РЖД.

Сэкономить таким образом смогут только обладатели полного билета (Москва - Петербург или Петербург - Москва). Билеты в самой дешевой категории на 23 февраля начинаются от 2,3 тысячи рублей.

Аналогичная акция для пользователей скоростного поезда, соединяющего две столицы, действовала в часы празднования Нового 2024 года. 

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости8 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама