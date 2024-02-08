В России могут установить единый предельный возраст службы на время мобилизации

На период мобилизации, военного положения и военного времени в России может быть установлен единый предельный возраст службы. С проектом соответствующего закона выступило Минобороны. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Предельным возрастом в упомянутых правовых обстоятельствах хотят сделать 70 лет для высших офицеров (включая генерал-полковников). Для военнослужащих, имеющих иное звание, эта планка составит 65 лет.

Авторы инициативы указывают, что сегодня верхний возрастной порог службы законодательно не установлен для тех, кто подписал контракт с министерством до 24 июня прошлого года. Предполагается, что в случае принятия поправок в законодательство их действие распространится на правоотношения, возникшие с начала военной спецоперации.

Фото: ЗАКС.Ру