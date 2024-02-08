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Новости 13:24

ДК работников связи на Мойке передали театру "Санктъ-Петербургъ Опера"

фото ЗакС политика ДК работников связи на Мойке передали театру "Санктъ-Петербургъ Опера"

Вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко сообщил о предоставлении музыкальному театру "Санктъ-Петербургъ Опера" здания бывшего ДК работников связи (Большая Морская улица, 58). В декабре пустующий объект культурного наследия перешел из федеральной собственности в городскую.

"Площадь театрального зала, расположенного в здании, соответствует камерному репертуару", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

На новом для себя месте администрация сможет организовать вторую сцену, поскольку имеющийся у нее зал уже не позволяет вместить всех желающих. Дополнительные помещения на Большой Морской способны привлечь еще до 300 зрителей. Расстояние между старым и вновь приобретенным зданиями театра составляет менее километра.

фото: Citywalls.ru, Виктор М


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Упоминаемые персоны
Москаленко Валерий Николаевич




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