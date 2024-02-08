ГИК назначил председателем ТИК №32 экс-главу ИКМО "Остров Декабристов"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 8 февраля назначила новых членов в территориальные избиркомы №32 и №54. В ТИК №32 Горизбирком назначил Николая Рейдало, также сделав его председателем комиссии.

Он работает в Северо-Западном управлении войск Национальной гвардии, а предложен в состав комиссии обществом ветеранов, пенсионеров, инвалидов, войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов "Василеостровское", рассказал член ГИК Борис Семенов. По его словам, у Рейдало юридическое образование.

Член Горизбиркома от "Яблока" Павел Шапчиц напомнил коллегам, что ранее Рейдало руководил избирательной комиссией муниципального образования "Остров Декабристов". Тогда ИКМО отказало в регистрации одному из кандидатов из-за якобы отзыва подписей избирателей в его поддержку, заявил Шапчиц со ссылкой на решение Василеостровского районного суда 2014 года.

Председатель ГИК Максим Мейксин сообщил, что комиссия анализировала материалы 2014 года - они очень спорные. После этого Рейдало работал в территориальном избиркоме, и претензий к нему не было, заявил Мейксин. По его словам, сейчас, во время избирательной кампании, требуется опытный человек. Поэтому он предложил поддержать назначение Рейдало - большинство членов ГИК так и поступило.

В ТИК №53 назначили Владу Шахназарову от "Яблока". Также Горизбирком освободил от обязанностей трех членов территориальных комиссий: ТИК № 35 - Антон Колпаков, ТИК № 56 Александр Смаль, ТИК № 64 - Андрей Федосеев.

Напомним, ТИК №32 отвечает за проведение выборов на части территории Василеостровского района - МО "Гавань" и МО "Морской". ТИК №53 должна проводить выборы в МО "Рыбацкое" - Невский район.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру