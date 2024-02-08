Центризбирком не зарегистрировал как кандидатов в президенты самовыдвиженцам Баташова и Русских

Центральная избирательная комиссия на заседании 8 февраля отказала в регистрации в качестве кандидатов в президенты России самовыдвиженцам Анатолию Баташеву и Раде Русских. Причина - сдача недостаточного количества подписей избирателей в свою поддержку.

В ЦИКе сообщили, что Баташев принес 313 автографов, а Русских - 476 автографов. При этом самовыдвиженцы должны предоставлять не менее 300 тысяч подписей.

Русских на заседании заявила, что собрала бы "мгновенно" необходимое число автографов, если бы это можно было можно было организовать электронный сбор подписей.

Ранее Баташев заявил о желании выйти из президентской гонки. Подписные листы он все же принес в ЦИК.

Напомним, 8 февраля Центризбирком не стал регистрировать кандидатом в президенты Бориса Надеждина, выдвинутого "Гражданской инициативой". В комиссии заявили о большом числе брака в подписях за политика.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру