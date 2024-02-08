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Новости 14:40

Петербургского повара осудили за массовое отравление школьников

фото ЗакС политика Петербургского повара осудили за массовое отравление школьников

Повар комбината питания "Кировский" Екатерина Буквина получила полгода ограничения свободы, передает объединенная пресс-служба петербургских судов. Такое решение 8 февраля вынес Кировский районный суд в рамках дела об отравлении 92 школьников.

Женщину признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).

Следствие и суд установили, что в целях экономии времени и сил повар подвергал сырую продукцию недостаточной термической обработке. В результате в августе-сентябре прошлого года почти сотню детей из школы №608 госпитализировали с сальмонеллезом.

Буквина признала вину, ее дело слушали в особом порядке.

Минувшей осенью на фоне скандала деятельность комбината "Кировский" приостанавливалась на три месяца.

Фото: ЗАКС.Ру


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