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Новости 14:54

На Васильевском острове тушат пожар по повышенному номеру сложности

фото ЗакС политика На Васильевском острове тушат пожар по повышенному номеру сложности

Петербургские спасатели выехали на вызов, поступивший по адресу 17-я линия Васильевского острова, дом 58. Начавшемуся здесь днем 8 февраля пожару присвоили ранг 1БИС, передает региональный главк МЧС.

Горит комплекс одноэтажных бытовок, соседствующий с магазином сантехники. Из двора эвакуировали людей.

В тушении участвуют двадцать специалистов и пять машин. О пострадавших пока ничего не известно. Площадь горения составляет 160 кв. метров.

UPD 15:13 Пожар удалось локализовать, после чего его ранг понизили до единицы.

Фото: ЗАКС.Ру


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