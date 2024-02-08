Мейксин рассказал о давлении на членов избиркомов Петербурга

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин сообщил о давлении на членов и сотрудников аппарата избиркомов города. Об этом он рассказал на пресс-конференции ТАСС 8 февраля.

- Было несколько ситуаций, когда приходят угрозы руководителям территориальных комиссий, участковых комиссий, сотрудникам аппарата, им предлагается выйти из состава избирательных комиссий и другие требования, намекая, что они никак не должны работать в избирательной системе, - сказал Мейксин.

По его словам, сценарий угроз похож на тот, который происходил, когда Горизбирком оказывал содействие избирательной комиссии Мариуполя. Ничего нового, отметил Мейксин.

Глава ГИК добавил, что также сейчас неизвестные через поддельные аккаунты под именем его самого и руководителей ТИКов пытаются "получить ту или иную информацию". Помимо этого, происходят атаки на сайт Горизбиркома, комиссию заваливают обращениями по телефону и электронной почте, сказал руководитель Горизбиркома.

- Телефон практически не умолкает. Постоянно пытаются нас загрузить этой работой, - сказал Мейксин.

По его словам, готовится целый ряд фейков и вбросов. По этим историям Горизбирком плотно работает с правоохранительными органами, заверил председатель ГИК.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру