В Ленобласти запретили митинги и "иные протестные акции" до мая

Правительство Ленинградской области объявило об ограничении проведения "митингов и иных протестных акций" вплоть до 1 мая.

Решение объясняется некими провокациями (без уточнений) и террористической угрозой.

Желающим выразить протест предлагают обсуждать острые проблемы лично с вице-губернаторами и главами комитетов. Оперативную организацию таких встреч поручил наладить губернатор Александр Дрозденко.

Ранее экоактивисты, недовольные свалками в Гатчинском районе, получили разрешение на митинг в центре Гатчины. Он должен был состояться в ближайшеее воскресенье.

Фото: ЗАКС.Ру