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Новости 15:23

В Ленобласти запретили митинги и "иные протестные акции" до мая

фото ЗакС политика В Ленобласти запретили митинги и "иные протестные акции" до мая

Правительство Ленинградской области объявило об ограничении проведения "митингов и иных протестных акций" вплоть до 1 мая.

Решение объясняется некими провокациями (без уточнений) и террористической угрозой.

Желающим выразить протест предлагают обсуждать острые проблемы лично с вице-губернаторами и главами комитетов. Оперативную организацию таких встреч поручил наладить губернатор Александр Дрозденко.

Ранее экоактивисты, недовольные свалками в Гатчинском районе, получили разрешение на митинг в центре Гатчины. Он должен был состояться в ближайшеее воскресенье.

Фото: ЗАКС.Ру


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