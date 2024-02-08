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Новости 15:51

Беглов и Бельский возложили цветы к могиле Петра I

фото ЗакС политика Беглов и Бельский возложили цветы к могиле Петра I

Губернатор Петербурга Александр Беглов в честь 299-летия со дня смерти Петра I возложил к его могиле в Петропавловском соборе цветы, об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Также на мероприятии присутствовали председатель Законодательного собрания Александр Бельский и генеральный директор Государственного музея истории Петербурга Владимир Кириллов.

Как рассказали в Смольном, рядом с могилой императора установлена воссозданная мерная икона. Оригинал был утрачен в период блокады Ленинграда. Новую икону восстановили Петербургская митрополия и сотрудники Музея истории города.

Напомним, что в четверг, 8 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) с 300-летием. 

Фото: пресс-служба Смольного


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 




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