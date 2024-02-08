Путин предложил удвоить выплаты академикам РАН

Президент Владимир Путин поздравил Российскую академию наук с трехсотлетием, отмечаемым в четверг 8 февраля в качестве Дня российской науки.

Отдельное поздравление он адресовал иностранным ученым, продолжающим общаться с российскими коллегами вопреки геополитической напряженности.

Глава государства, выступая перед научным сообществом, предложил удвоить по сравнению с 2023 годом выплаты академикам и членам-корреспондентам РАН. Таким образом, академики смогут получать по 200 тысяч рублей ежемесячно, а член-коры - по 100 тысяч.

Трехсотлетие 8 февраля также отмечает СПбГУ. Принято считать, что университет и РАН вместе происходят от Петербургской академии, учрежденной императором Петром I в 1724 году.

фото: kremlin.ru