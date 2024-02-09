Путин объяснил Такеру Карлсону, что такое денацификация

Президент России Владимир Путин в двухчасовом интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что России пока не удалось достигнуть своих целей в ходе спецоперации, в том числе денацификации. На уточняющий вопрос собеседника Путин пояснил, какое значение вкладывает в этот термин. Стенограмму интервью опубликовали утром 9 февраля на сайте Кремля.

В своих монологах президент в привычном стиле опирался на исторические справки. Вопрос о денацификации не стал исключением. Путин заявил, что во время Великой Отечественной войны немецкие войска передавали "грязную работу по уничтожению" польского и еврейского населения коллаборационистам, в том числе украинским.

"Отсюда эта жестокая резня польского, еврейского населения, русского тоже. Во главе стояли лица, которые хорошо известны: Бандера, Шухевич. Именно этих людей [на Украине] сделали национальными героями. Вот в чём проблема. И нам всё время говорят: национализм и неонацизм есть и в других странах. Да, ростки есть, но мы же их давим, и в других странах их давят. А на Украине – нет, на Украине из них сделали национальных героев, им памятники возводят, они на флагах, их имена кричат толпы, которые ходят с факелами, как в нацистской Германии. Это люди, которые уничтожали поляков, евреев и русских. Надо эту практику и теорию прекратить", - заявил Путин.

В пример проявления современного национализма на Украине президент России привел ицидент, произошедший в канадском парламенте в сентябре 2023 года. Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в зале парламента присутствовал бывший боец СС. Во время официального мероприятия спикер палаты общин Энтони Рота представил его как героя войны. Присутствующие начали аплодировать ветерану стоя, включая Зеленского. Ситуация вызвала негативную реакцию в мировом сообществе. Позже Рот извинился за произошедшее и подал в отставку.

"Президент Украины встал вместе со всем парламентом Канады и рукоплескал этому человеку. Как это можно себе представить? Сам, кстати говоря, Президент Украины – еврей по национальности" - добавил Путин.

Итогом денацификации, рассказал Путин, могло бы стать подписание закона, по которому на Украине на законодательном уровне был бы запрещен неонацизм. Российской стороне, по словам Путина, почти удалось достичь таких договоренностей во время переговорного процесса в Стамбуле.

Напомним, интервью с Путиным было записано 6 февраля во время короткого визита Карлсона в Москву. Видеозапись разговора была опубликована на личном сайте журналиста и его социальных сетях. Карлсон пояснял, что взял интервью у российского лидера, поскольку на Западе "не знают всей правды".

Константин Леньков / Фото с сайта Кремля