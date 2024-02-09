РКН озвучил данные об обороте рекламы у иноагентов

Совокупный оборот рекламы у иноагентов в 2023 году превысил 130 миллионов рублей, сообщил 9 февраля РБК со ссылкой на предварительные данные Роскомнадзора. Еще немногим менее 600 миллионов рублей рекламодатели потратили на свое продвижение среди пользователей заблокированного в России Instagram**.

Согласно предварительным данным за прошедший год, в целом объем средств на рекламу в российском сегменте интернета составил в 2023 году 563 миллиарда рублей, при этом на первую пятерку крупнейших рекламодателей из этой суммы приходится 43 миллиарда рублей, или 7,6 %. Всего в продвижение в интернете в прошлом году вкладывались около 970 тысяч рекламодателей, из которых свыше 357 тысяч оказались представителями малого и среднего бизнеса.

На интернет-рекламу непосредственно у иностранных агентов заказчики потратили 133 миллиона рублей за год. Всего в статистику попала информация об интеграциях у 15 иноагентов без перечисления, о ком именно идет речь. Какие бренды заказывали рекламу, неизвестно.

Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил о разработке законопроекта, запрещающего размещать рекламу у иностранных агентов.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

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