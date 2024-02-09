Путин: "Мы же не отказывались никогда от переговоров"

Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия готова принимать участие в переговорном процессе по решению конфликта с Украиной, однако он не видит соответствующего желания у другой стороны. Он рассказал, что во время переговоров в Стамбуле украинская делегация отказалась предварительно подписывать соглашение из-за визита британского премьер-министра.

Путин рассказал, что представитель украинской стороны на переговорах в Стамбуле Давид Арахамия предварительно поставил подпись на документе. Согласно соглашению боевые действия могли быть прекращены при условии, что Украина сохранит нейтралитет и не будет вступать в НАТО. Позже украинская делегация отказалась от своего решения после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который выступил против договоренностей. На уточняющий вопрос Карлсона, зачем Джонсон это сделал, Путин заявил, что не знает его мотивов.

"Да хрен его знает, сам не понимаю. Общая установка была. Почему-то у всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя, – от самонадеянности, от чистого сердца, но не от большого ума" - высказался Путин.

Президент уточнил, что Россия готова к переговорам.

"Могут они к этому вернуться или нет? Это вопрос: хотят они или нет? А после этого ещё господин президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами переговоры. Пусть он отменит этот декрет, и всё. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Мы всё время слышим: готова ли Россия, готова? Да мы не отказывались! Они же публично отказались. Ну что же, пускай отменяет свой декрет и вступает в переговоры. Мы не отказывались никогда", - добавил глава государства.

Напомним, интервью с президентом было опубликовано в ночь на 9 февраля на личном сайте Карлсона и в его социальных сетях. Сама беседа состоялась 6 февраля в Кремле. Стенограмма разговора опубликована на сайте президента.

Константин Леньков / Фото с сайта Кремля