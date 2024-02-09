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Новости 11:46

На стройплощадке станции метро "Путиловская" нашли снаряд времен ВОВ

фото ЗакС политика На стройплощадке станции метро "Путиловская" нашли снаряд времен ВОВ

На площадке будущего здания вестибюля станции "Путиловская" в Петербурге нашли неразорвавшийся артиллерийский снаряд периода Великой Отечественной войны, об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе АО "Метрострой Северной столицы". 

Из-за этого строители временно прекратили работы и вызвали экстренные службы. Для безопасности рабочих, доступ на строительную площадку запретили, пока снаряд не обезвредят.

Напомним, что в апреле 2023 года во дворе своего дома житель Белгородской области распиливал снаряд времен Великой Отечественной войны, который сдетонировал у него в руках. Смерть наступила на месте происшествия.

Фото: пресс-служба АО "Метрострой Северной столицы"


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