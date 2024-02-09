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Новости 14:45

Комитет ЗакСа поддержал направленный против студий законопроект

фото ЗакС политика Комитет ЗакСа поддержал направленный против студий законопроект

Комитет Заксобрания по законодательству одобрил проект федеральной инициативы, направленной на противодействие дроблению квартир на студии, сообщила 9 февраля пресс-служба петербургского парламента. Речь идет о попытке воспрепятствовать сложившейся практике дробления квартир на так называемые студии с последующей их продажей.

Авторы проекта предлагают ужесточить правила оформления долевой собственности в Москве, Петербурге и Севастополе. Согласно их предложению, к заявлению о регистрации прав на недвижимость потребуется прилагать техпаспорт об обследовании помещений, выданный не позднее чем за 30 дней до сделки.

Студии при продаже оформляются сейчас в качестве доли в квартире. "Потребитель, по сути, получает "кота в мешке" — по закону от новых владельцев такого жилья власти в любой момент могут потребовать вернуть его в исходное состояние", — отмечают в ЗакСе. Там полагают, что подобная практика "наносит ущерб не только конкретному покупателю, но и всем окружающим".

Инициатива поступила на рассмотрение ЗакСа в октябре прошлого года. Подписи под ней поставили члены фракции "Единая Россия" Всеволод Беликов, Павел Крупник и Денис Четырбок, позже к ним присоединилась Наталия Астахова.

Фото: ЗАКС.Ру


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