Комитет ЗакСа поддержал направленный против студий законопроект

Комитет Заксобрания по законодательству одобрил проект федеральной инициативы, направленной на противодействие дроблению квартир на студии, сообщила 9 февраля пресс-служба петербургского парламента. Речь идет о попытке воспрепятствовать сложившейся практике дробления квартир на так называемые студии с последующей их продажей.

Авторы проекта предлагают ужесточить правила оформления долевой собственности в Москве, Петербурге и Севастополе. Согласно их предложению, к заявлению о регистрации прав на недвижимость потребуется прилагать техпаспорт об обследовании помещений, выданный не позднее чем за 30 дней до сделки.

Студии при продаже оформляются сейчас в качестве доли в квартире. "Потребитель, по сути, получает "кота в мешке" — по закону от новых владельцев такого жилья власти в любой момент могут потребовать вернуть его в исходное состояние", — отмечают в ЗакСе. Там полагают, что подобная практика "наносит ущерб не только конкретному покупателю, но и всем окружающим".

Инициатива поступила на рассмотрение ЗакСа в октябре прошлого года. Подписи под ней поставили члены фракции "Единая Россия" Всеволод Беликов, Павел Крупник и Денис Четырбок, позже к ним присоединилась Наталия Астахова.

Фото: ЗАКС.Ру