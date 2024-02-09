Петербургские вокзалы приняли 34,8 млн пассажиров в 2023 году

В 2023 году вокзалы Петербурга обслужили более 34,8 млн пассажиров, об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Это число включает в себя как дальние, так и пригородные перевозки, предоставляя удобные путешествия для разнообразных категорий пассажиров. Из общего числа пассажиров, 10,3 млн выбирали дальнее следование, а 24,5 млн пригородное сообщение.

В ТОП-5 вокзалов Петербурга по пассажиропотоку лидирует Московский вокзал, обслуживший за 2023 год целых 12,1 млн человек. Балтийский вокзал обслужил 7,9 млн человек, Финляндский 7,5 млн пассажиров, Витебский 5 млн, а Ладожский 2.3 млн человек.

Фото: ЗАКС.Ру