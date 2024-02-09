В Москве суд зарегистрировал протоколы на семерых иноагентов

Таганский суд Москвы зарегистрировал 9 февраля протоколы в отношении семи граждан, признанных в России иностранными агентами, следует из информации на сайте столичных судов общей юрисдикции. Претензии к фигурантам однотипны, всех семерых подозревают в распространении материалов без указания об имеющемся у них правовом статусе (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Под угрозой штрафов оказались бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков*, тележурналисты Андрей Караулов** и Глеб Пьяных***, экономист Сергей Гуриев****, политик Константин Боровой*****, юрист Анатолий Фурсов****** и предприниматель Борис Зимин*******.

Даты рассмотрения протоколов не назначены. Информация о том, какие именно материалы послужили причинами для административного преследования, также отсутствует.

Наказание за вмененное всем семерым правонарушение предусматривает для физических лиц штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в 2023 году рекламодатели заплатили иноагентам более 130 миллионов рублей за продвижение их товаров и услуг.

*Минюст внес Геннадия Гудкова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Андрея Караулова в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Глеба Пьяных в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Сергея Гуриева в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Константина Борового в единый реестр иноагентов

******Минюст внес Анатолия Фурсова в единый реестр иноагентов

*******Минюст внес Бориса Зимина в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру