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Новости 15:49

В Петербурге запретили сайты с информацией о торговле краснокнижными животными

фото ЗакС политика В Петербурге запретили сайты с информацией о торговле краснокнижными животными

Прокуратура Московского района Петербурга добилась судебного запрета пяти страниц в интернете, на которых размещена информация о продаже редких животных. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

На всех пяти сайтах отсутствуют сведения о праве продавца осуществлять оборот животных, включенных в Красную книгу. Установить владельца сайтов, на которых размещены объявления, органы власти не смогли.

В открытом доступе пользователь интернета мог узнать, как приобрести коалу, зеленого павлина, бинтуронга и азиатскую бескоготную выдру. Московский районный суд запретил распространение этих сведений в РФ.

фото: pixabay


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