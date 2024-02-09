Милонов позвал в Петербург недовольного видом скульптуры "Родина-мать" общественника

Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за внешний вид скульптуры "Родина-мать" в Волгограде и пригласил недовольного ее обликом общественного деятеля из Башкирии на экскурсию в Петербург, передает 9 февраля "Говорит Москва". В Северной столице парламентарий пообещал показать активисту "срамные, но очень эстетичные места".

Накануне стало известно об обращении башкирского активиста Расула Ахияретдинова к президенту Владимиру Путину с просьбой реконструировать монумент с тем, чтобы "закрыть ему срамные места". Общественник заявил, что общался с представителями с представителями мусульманской общины, с православными и с самими жителями Волгограда, и слышал от них недовольство внешним видом памятника.

Милонов отреагировал на просьбу прокомментировать инициативу приглашением Ахияретдинова в Петербург. "Это некое культурное изображение, которое было установлено и давно уже стало символом, — высказался депутат. — Я понимаю, что, возможно, человек приехал из села, где у него просто не было скульптурных изображений. Я приглашаю его в Санкт-Петербург на экскурсию, сам лично".

Парламентарий пообещал лично провести экскурсию для активиста и показать ему Эрмитаж и Летний сад, где Ахияретдинов "столько срамных мест увидит, <...> что прям хоть куда".

Ранее Милонов негативно высказался о предложении оформлять задним числом браки с погибшими участниками СВО.

Фото: ЗАКС.Ру