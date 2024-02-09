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Новости 16:14

Памфилова рассказала о сложностях с доставкой бюллетеней релокантам

фото ЗакС политика Памфилова рассказала о сложностях с доставкой бюллетеней релокантам

Глава Центризбиркома Элла Памфилова посетовала на новые обстоятельства, мешающие в прежние сроки доставить бюллетени на заграничные избирательные участки. В связи с этим, по ее словам, повысилась ценность каждого дня, оставшегося до президентских выборов 15-17 марта.

"У нас ситуация изменилась, у нас прибавились регионы, у нас усложнилась логистика по доставке бюллетеней на участки за пределами территории РФ", - произнесла чиновница на заседании ЦИК в пятницу.

Коллега Памфиловой Константин Мазуревский рассказал, что российские диппредставительства в Ливии, Мальте, Болгарии, Португалии и Словакии получили разрешение напечатать бюллетени самостоятельно.

Ранее Центризбирком представил образец избирательного бюллетеня, которых планируют напечатать 113 млн. На выборах главы государства россиянам предложено выбирать из четырех кандидатов.

Фото: ЗАКС.Ру


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