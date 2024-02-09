Центризбирком утвердил образец бюллетеня для мартовских выборов

Центральная избирательная комиссия опубликовала пример утвержденного бюллетеня, при помощи которого россиянам будет предложено проголосовать на президентских выборах с 15 по 17 марта. Таких бюллетеней обещают напечатать 113 млн экземпляров.

Четыре кандидата располагаются в равных по площади графах. Меньше всего текста имеется напротив кандидатуры действующего главы государства Владимира Путина. Число кандидатов окончательно определилось накануне, когда ЦИК не допустила до выборов претендентов, не набравших достаточное число корректных подписей в свою поддержку.

Напомним, что россиянам предлагается выбирать между самовыдвиженцем Путиным, идущим на пятый срок, а также представителями парламентских партий Владиславом Даванковым ("Новые люди"), Леонидом Слуцким (ЛДПР) и Николаем Харитоновым (КПРФ).

фото: ЦИК России / Telegram