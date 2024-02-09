В Петербурге заниматься культурными связями с Мали начал почетный консул

С начала года в Петербурге появилось два новых для города диппредставителя: почетный консул Мали и почетный консул Мексики. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на сотрудника МИД Владимира Запевалова.

"Думаю, они будут пытаться (...) наладить не только культурные, но и экономические связи", - рассказал журналистам чиновник.

Налаживание связей с официальными лицами из стран Африки стало уже целой тенденцией для Петербурга, отметил Запевалов. Так, на следующей неделе в городе пройдет конференция, посвященная сотрудничеству РФ с Танзанией. На круглый стол приглашен почетный консул от этого государства.

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