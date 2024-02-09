За год в Петербурге эвакуировали более 100 тысяч машин

В 2023 году в Петербурге было вынесено в общей сложности 752 тысячи постановлений из-за неправильной парковки в зоне действия знаков "Остановка/стоянка запрещена", поделились информацией в комитете по транспорту. Эвакуации подверглись 108 тысяч автомобилей.

Непосредственно в зоне платной парковки было вынесено 587,7 тысячи постановлений. Пешие инструкторы очистили от посторонних предметов 31,7 тысячи автомобильных номеров у неправильно припаркованных машин. Также они выявили более 9,6 тысячи машин, незаконно оставленных на местах для инвалидов.

В судебном порядке за год было обжаловано 2 020 постановлений, из них удалось отменить 191 документ. Во внесудебном порядке автомобилисты пытались оспорить 6 384 постановления, в том числе успешно 1 847 бумаг. За уклонение от уплаты штрафов мировым судьям было направлено 75,4 тысячи протоколов.

Ранее глава комтранса Валентин Енокаев заявил, что в Смольном решили не спешить с введением в Пушкине платной парковки. При этом он вновь заявил о якобы поступающих от местных жителей обращениях с просьбами включить их в зону платной парковки.

Фото: ЗАКС.Ру